POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tödlicher Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Ein junger Radfahrer ist am Donnerstag, 19. Mai 2022, 20:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee leicht verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Ahnbeker Ring in Ganderkesee. In einer Kurve kam ihm der Fahrer ...

mehr