POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee leicht verletzt +++ Verursacher entfernt sich

Delmenhorst (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am Donnerstag, 19. Mai 2022, den versuchten Diebstahl von Fahrrädern beobachtet und die Polizei verständigt. Vier tatverdächtige Männer konnten anschließend gestellt werden. Die Zeugin konnte gegen 18:50 Uhr beobachten, dass die jungen Männer an Fahrradständern am Bahnhof versuchten, die Schlösser abgestellter Räder aufzubrechen. Nachdem die Zeugin die Polizei ...

