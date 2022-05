Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 11-Jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Wardenburg verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 20. Mai 2022, befuhr gegen 07:05 Uhr ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus der Gemeinde Wardenburg mit seinem Fahrrad die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Friedrichstraße. Beim Befahren der Raiffeisenstraße kam dem 11-Jährigen ein bislang unbekannter Pkw (Zeuge) entgegen, der in Höhe der Hausnummer 7 von einem grau/anthrazit farbenen Pkw überholt wurde. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw zu verhindern, wich der 11-Jährige in Richtung des Bordsteines aus. Der 11-Jährige kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zu Sachschäden kam es nicht. Der überholende Pkw setzte seine Fahrt unerkannt fort. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer / die bislang unbekannte Fahrzeugführerin des grau/anthrazit farbenen Pkw wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, vor allem der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin des überholten Pkw, die relevante Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/716350 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell