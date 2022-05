Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 21.05.2022

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 21.05.2022, um 02.35 Uhr, wurde eine 38-jährige PKW Fahrerin (aus Delmenhorst) im Heidkruger Weg in Delmenhorst angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest: 1,25 Promille) steht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Delmenhorst: Leichtkraftradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am 20.05.2022, um 17.15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer (aus Delmenhorst) den Brendelweg in Delmenhorst in Richtung Adelheider Straße. Als er vor einer Lichtzeichenanlage aufgrund des Rotlichtes abbremst, verliert er die Kontrolle und stürzt alleinbeteiligt. Dabei zog sich der Jugendliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell