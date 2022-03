Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Geparktem Ford Focus aufgefahren und abgehauen - Blutprobe

Soest (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht endete am Dienstagmorgen (15. März 2022) auf der Rüthener Straße mit einem Leichtverletzten, circa 20.000 Euro Sachschaden, einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand fuhr ein 30-jähriger Soester, gegen 6 Uhr, einem an der Rüthener Straße geparkten Wagen von hinten auf. Anstatt die Polizei zu informieren und vor Ort auf deren Eintreffen zu warten, entfernte er sich vom Unfallort in eine Wohnung. Nach Eintreffen der Beamten meldete sich der 30-Jährige bei den Beamten und gab an, den Unfall verursacht zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 1,86 Promille und der Fahrt zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Aufgrund seiner eigenen Angaben besteht zudem der Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Polizisten stellten den Führerschein des leicht verletzten Unfallverursachers sicher. Nach der Blutprobenentnahme trat der Soester mehrfach als aggressiver Randalierer auf, woraufhin ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell