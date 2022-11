POL-OG: Mahlberg, A5 - Nötigung im Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Rheinau, Freistett (ots) - Ein gelber Mini-Bagger der Marke "Wacker-Neuson", Typ ET 18, Edition D, befindet sich nach einem Diebstahl zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen in unrechtmäßigen Händen. Das Arbeitsgerät war in der Stockfeldstraße parallel zu einem zur L87 verlaufenden Wirtschaftsweges im Bereich eines dortigen Firmengeländes abgestellt, bevor es ...

