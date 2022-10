Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei begleitet Demonstration in der Innenstadt

Gießen (ots)

Gießen:

Heute Nachmittag (06.10.2022) begleitet die Polizei eine Demonstration in der Gießener Innenstadt.

Wegen dieser Versammlung kommt es zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr im Stadtgebiet Gießen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im Öffentlichen Personennahverkehr. Zudem bewegen sich im Stadtgebiet Gießen Fahrzeugverbände der Polizeieinsatzkräfte.

Die Polizei empfiehlt, das Stadtgebiet heute weiträumig zu umfahren, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration öffentliche Straßen für ihren Aufzug benutzen werden.

Für Anfragen von Medienschaffenden steht ein mobiles Medienbetreuungsteam mit einer Pressesprecherin zur Verfügung. Das Medienbetreuungsteam wird sich an den Kundgebungsorten am Bahnhofsvorplatz und am Rathausplatz aufhalten.

Telefonische Anfragen von Medienschaffenden können an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter der Telefonnummer (0641) 7006-2040 gerichtet werden. Ebenso kann dort die Erreichbarkeit des mobilen Presseteams vor Ort erfragt werden.

Die Polizei begleitet diesen Einsatz über ihren Twitterkanal @polizei_mh.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell