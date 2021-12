Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Altenkirchen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 24.12.2021, 18:00 Uhr bis 25.12.2021, 09:00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Sehrtenbachstraße einzudringen. An verschiedenen Stellen wurden Hebelspuren festgestellt, durch die ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden sein dürfte. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Entwendet wurde nichts.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

