POL-GI: Taschen aus unverschlossenen Fahrzeugen gestohlen+Zuegenaufrufe nach Unfallfluchten+Mehrere Fahrzeuge in Lich beschädigt

Gießen: Gelegenheit macht Diebe...

Aus zwei unverschlossenen Autos entwendeten Diebe im Gießener Stadtgebiet Taschen. Die Unbekannten öffneten zwischen 20.00 Uhr am Sonntag und 07.00 Uhr Mittwoch in der Wolfstraße einen weißen Renault Twingo und entwendeten daraus einen Koffer sowie Schuhe. Auf einem Anwohnerparkplatz in der Grünberger Straße ließen Langfinger am Montag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr einen Rucksack mitgehen. Die Polizei rät Besitzern, ihre Fahrzeuge immer zu verschließen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Alicenstraße

3.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Mercedes, nachdem seine weiße C-Klasse in der Alicenstraße an der linken Seite beschädigt wurde. Wer hat den Unfall am Mittwoch zwischen 15.20 und 19.10 Uhr beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch gegen 16.40 Uhr offenbar beim Vorbeifahren einen in der Gießener Straße geparkten grauen Ford. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Reparatur des Außenspiegels wird etwa 200 Euro kosten. Das Verursacherfahrzeug, vermutlich ein VW, war silberfarben. Hinweise zu dem Flüchtigen erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Touran in Großen-Linden beschädigt

Trotz Schaden von 1.500 Euro an einem VW Touran fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Großen-Linden einfach weiter. Der Verursacher touchierte am Mittwoch zwischen 06.50 und 12.00 Uhr offenbar beim Vorbeifahren die linke Seite des roten Autos und fuhr anschließend davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Schillerstraße

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Schillerstraße nach Zeugen. Am Sonntag gegen 03.00 Uhr war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Goethestraße in Richtung Höhlerstraße unterwegs und touchierte drei geparkte Fahrzeuge. Anschließend flüchtete er, ohne sich um die Schäden in einer Gesamthöhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Heuchelheim a. d. Lahn: Außenspiegel beschädigt

400 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines BMW nach einer Unfallflucht in der Gießener Straße. Der Verursacher touchierte am Freitag zwischen 11.40 und 12.00 Uhr den schwarzen 118i am linken Außenspiegel und fuhr einfach davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

