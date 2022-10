POL-GI: Werkzeug gestohlen+Feuer auf Schulgelände in Lang-Göns+Auseianandersetzung+Busfahrer ins Gesicht geschlagen+Mit blauer Farbe gesprüht+Dieseldiebstahl+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Langgöns: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Auf Werkzeug im Wert von 12.000 Euro hatten es Diebe in der Straße "Pappelrain" in Lang-Göns abgesehen. Die Unbekannten schlugen zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (29. September) und 07.45 Uhr am Freitag (30. September) die Scheibe eines silberfarbenen Caddys ein. Aus dem Fahrzeug fehlen ein Endoskop inklusive Zubehör, ein Feuchtemessgerät und eine Wärmebildkamera. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Tisch in Brand gesetzt

30.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte auf einem Schulgelände in der Straße "Am Alten Stück" in Lang-Göns. Am Samstag (01. Oktober) zwischen 17.30 und 17.45 Uhr setzten sie einen Plastiktisch in Brand. Aufgrund des Feuers kam es an dem darüber befindlichen Wellblechdach zu Beschädigungen. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte offenbar ein Übergreifen des Feuers auf das Schulgebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555

Gießen: Auseinandersetzung vor Bar

Vor einer Bar im Seltersweg kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen aus Gießen und dem Sicherheitsdienst der Gaststätte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Gießener eine Zigarette gegen einen Mitarbeiter geschnippt haben und anschließend von den Angestellten des Sicherheitsdienstes gewürgt worden sein. Wer hat die Auseinandersetzung am Samstag gegen 4:20 Uhr beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Busfahrer ins Gesicht geschlagen

Nur weil der Busfahrer einen 53-Jährigen aus Zwickau (Sachsen) aufgrund des alkoholisierten Zustandes an einer Haltestelle in der Liebigstraße nicht mitnehmen wollte, schlug der "Fahrgast" dem 49 Jahre alten Fahrer ins Gesicht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Sachsen eingeleitet. Trotz des Schlages konnte der 49-Jährige die Fahrt fortsetzen. Zeugen, die den Vorfall am Samstag gegen 14.10 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Reifen zerstochen

Unbekannte beschädigten am Samstag (01.10.2022) zwischen 05.30 Uhr und 10.20 Uhr in der Untergasse und Obergasse in Allendorf/Lahn zwei Fahrzeuge. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Wem ist dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Klingelschilder, Briefkästen und Scheiben besprüht

300 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Nahrungsberg". Am Freitag (30.September) 17.00 Uhr bis Freitag (30.September) 21:00 Uhr besprühte ein Unbekannter Briefkästen und Klingelschilder, sowie eine Scheibe mit blauer Farbe. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg : 100 Liter Diesel in Launsbach entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten Diesel zwischen Donnerstag (29.September) 18.00 Uhr und Freitag (30.September) 12.30 Uhr aus einem in der Straße ,,Lahnwegsberg" geparkten weißen Mercedes. Die Unbekannten gelangten zunächst auf ein Firmengelände und brachen dort das Schloss am Tankdeckel des Fahrzeuges auf und entwendeten in etwa 100 Liter Diesel aus dem abgestellten LKW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Opel zerkratzt

Ein bislang Unbekannter zerkratzte zwischen Dienstag (27.September) 12.00 Uhr und Sonntag (02.Oktober) 17.00 Uhr einen in der Goethestraße geparkten grauen Opel. Der Schaden an der Fahrerseite wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle und Unfallfluchten:

Reiskirchen: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Mit schweren Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung eine 72-jährige Frau nach einem Unfall in der Straße "Zum Hardtwald" ins Krankenhaus. Am Sonntag (02. Oktober) gegen 01.50 Uhr fuhr ein 52-jähriger aus Reiskirchen rückwärts auf die Straße. Mit der offenstehenden Tür seines Fahrzeuges erfasste er die Frau, welche daraufhin zu Boden stürzte. Beamte bemerkten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Der Reiskirchener pustete über 1,7 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Pohlheim: Unfallflucht in Watzenborn-Steinberg

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur an einem Nissan kosten, nachdem ein Unbekannter gegen die Fahrertür des braunen Qashquai in der Straße "Am Trieb" gestoßen war. Zeugen, die den Verursacher am Samstag zwischen 18.00 und 23.45 Uhr beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3755 zu melden.

Lollar: Polizei sucht nach Unfall Sprinterfahrer

Nachdem ein Sprinterfahrer am Montag auf der zweispurigen Bundesstraße 3 von der linken auf die rechte Fahrspur fuhr, musste eine auf der rechten Spur fahrende 67-Volvofahrerin offenbar ausweichen und touchierte die Warnbaken der Baustelle. Beide Verkehrsteilnehmer waren gegen 15.30 Uhr von Marburg nach Gießen unterwegs, als es dann im Baustellenbereich zwischen Staufenberg und dem Gießener Nordkreuz zu dem Unfall kam. Die Polizei sucht nun nach dem weißen Sprinter. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler

Nach einem Parkplatzrempler in einem Parkhaus in der Westanlage sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Sonntag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr parkte im Parkhaus der Dern-Passage ein silberfarbener Skoda Fabia. Ein bislang Unbekannter touchierte das Fahrzeug womöglich bei einem Parkmanöver und fuhr anschließend einfach davon. Der Schaden am Radkasten wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Unfallflucht auf der Bundesstraße 457

Am Freitag (30. September) kam es auf der Bundesstraße 457 zu einer Unfallflucht. Gegen 20.35 Uhr waren ein BMW-Fahrer und ein VW-Fahrer von Lich nach Hungen unterwegs, als ihnen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegenkam. Der Unbekannte geriet offenbar auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel des BMW. Anschließend fiel ein Teil des Spiegels auf die Motorhaube des VW. Während die beiden Fahrer des BMW und des VW anhielten, fuhr der dritte Beteiligte einfach davon. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Hinweise zu dem unbekannten Unfallbeteiligten nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Lich: Unfallfahrer pustet über ein Promille

1,65 Promille pustete am Samstag ein Autofahrer nach einem Unfall in der Carl-Benz-Straße. Der 56-Jährige war mit seinem PKW dort unterwegs, als er eine Verkehrsinsel überfuhr und dabei ein Schild beschädigte. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu dem im Landkreis Gießen wohnenden Mann, der offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Er muss ich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gießen: Zeugenaufruf nach Unfallfucht

Auf der Heuchelheimer Straße (L3047) kam es am Samstag nach dem Spurwechsel eines unbekannten Verkehrsteilnehmers zu einem Zusammenstoß zwischen einem Klein-Lkw und eines BMW. Gegen 11.15 Uhr befanden sich die beiden Fahrer des LKW und BMW auf der Geradeausspur von Heuchelheim nach Kleinlinden, als der Unbekannte von der Rechtsabbiegerspur auf die Fahrspur des Klein-LKW wechselte und diesen dabei vermutlich schnitt. Der LKW-Fahrer wechselte infolgedessen auf die linke Geradeausspur und fuhr den an der Ampel stehenden BMW auf. Obwohl der LKW-Fahrer den Unbekannten auf sich aufmerksam machte, fuhr dieser einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach einer 70- bis 80-jährigen Dame mit einem silberfarbenen Mercedes. Sie trug eine silbermatte Jacke und war in Begleitung eines weiteren Insassen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und 6.000 Euro Sachschaden waren am Montag die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3126. Ein 24-Jähriger war gegen 05.45 Uhr mit seinem BMW von Gießen nach Gießen-Rödgen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug schleuderte und geriet von der Fahrbahn ab. Anschließend krachte es durch einen Zaun, überschlug sich und kam dann in einem Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer und ein 25-Jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Gießen: Seat beschädigt

2.000 Euro Sachschaden beklagt der 46-jährige Besitzer eines grauen Seat nach einer Unfallflucht zwischen Dienstag (27.September) 19.30 bis Mittwoch (28.September) 11.30 Uhr in der Goethestraße. Der Verursacher beschädigte den Ibiza an der Fahrertür vermutlich beim Vorbeifahren und fuhr anschließend einfach davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Polo beschädigt

Schäden an der hinteren Stoßstange blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße an einem blauen Polo zurück. Am Freitag (30.September) zwischen 08.30 bis 18.30 Uhr kehrte die Besitzerin des VW zurück zu ihrem Wagen und bemerkte den Schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

