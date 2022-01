Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Transporterfahrer missachtet Anhaltezeichen - Fahrzeug nach kurzer Verfolgung auf der Bundesstraße 217 gestoppt

Bad Münder (ots)

Am Sonntagabend, 09.01.2022, führte die Polizei Bad Münder in Hasperde an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 217 eine Verkehrskontrolle durch. Um 21.00 Uhr sollte ein aus Richtung Hameln herannahender Kastenwagen angehalten werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, beschleunigte und fuhr auf der Bundesstraße weiter in Richtung Springe / Hannover davon.

Nach kurzer Verfolgung durch eine Streifenwagenbesatzung wurde der Transporter auf der B 217 eingeholt und in Hachmühlen kontrolliert.

Eine Überprüfung des 21-jährigen Fahrers aus Hameln ergab, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es bestand zudem der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist.

Einen freiwilligen Test verweigerte er, so dass auf das Ergebnis der Blutuntersuchung durch ein rechtsmedizinisches Labor gewartet werden muss.

Im Fahrzeug wurden geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt.

Sowohl der 21-jährige Fahrer des Transporters als auch sein 27-jähriger Beifahrer sind aufgrund von Drogendelikten bei der Polizei aktenkundig. Der 21-Jährige ist zusätzlich bereits wegen Verkehrsdelikte, u. a. durch Fahren ohne Fahrerlaubnis, auffällig geworden.

Die Weiterfahrt wurde nach Abschluss der Ermittlungen selbstverständlich untersagt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell