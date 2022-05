Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Büroräume

Saerbeck (ots)

An der Straße Welps Esch ist es in der Zeit zwischen Donnerstag (28.04.22), 18.15 Uhr, und Freitag (29.04.22), 06.40 Uhr, zu einem Einbruch in eine Firma gekommen. Unbekannte Täter öffneten mit einem Werkzeug eine Notausgangstür. Im Gebäude brachen sie eine weitere Tür auf. Im Büro wurden mehrere Schränke durchsucht. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht. An den Türen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf die Unbekannten geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell