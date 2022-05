Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Dickenberg, Unbekannter bei Einbruchsversuch überrascht

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30.04.2022) hat ein Unbekannter versucht, am Rotdornweg in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als ein 19-jähriger Hausbewohner gegen 03.15 Uhr heimkehrte, hörte er Geräusche. An einer Terrassentür traf er auf eine unbekannte männliche Person mit einem unbekannten Werkzeug und überraschte diese beim Einbruchversuch. Der Täter ergriff die Flucht, nachdem er vom 19-Jährigen angegangen worden war. Dadurch trug der Unbekannte Verletzungen im Gesicht davon. Der Zeuge beschrieb den männlichen Täter wie folgt: 180 cm groß, kurze dunkle Haare, dunkle Augen. Er war bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer graue Hose und weißen Turnschuhen. Eine polizeiliche Fahndung führte nicht zum Erfolg. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Ibbenbüren, Telefonnummer 05451/591-4315, zu kontaktieren.

