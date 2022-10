Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mann wird in seinem Pkw beraubt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (12.10.) gegen 20:00 Uhr ist ein 54-jähriger Bergisch Gladbacher am Rastplatz Lustheide an der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Olpe in seinem eigenen Pkw von einem unbekannten Täter beraubt worden.

Der Geschädigte saß auf dem Fahrersitz seines geparkten Pkw, als sich an der Beifahrerseite plötzlich eine männliche Person bemerkbar machte und um Hilfe bat. Im guten Glauben sagte der Geschädigte seine Hilfe zu, woraufhin der Täter sich auf den Beifahrersitz setzte und von dem Bergisch Gladbacher Geld forderte. Seiner Forderung verlieh er besonderen Nachdruck, indem er eine Waffe zeigte, die er am Körper trug. Der Geschädigte händigte dem Täter daraufhin seine Geldbörse aus. Der Täter flüchtete fußläufig in Richtung Parkplatzeinfahrt.

Der Täter soll circa 30 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß, von hagerer Statur und möglicherweise türkischer oder arabischer Herkunft gewesen sein. Er habe einen Bart gehabt und mit ausländischem Akzent gesprochen. Bekleidet gewesen sei er mit einer grau-schwarzen Kappe, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Arbeitshose und grau-schwarzen Arbeitsschuhen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung auf und bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell