Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,15 Promille-Per Haftbefehl gesuchter Mann leistet Widerstand- Festnahme durch Bundespolizei am Hauptbahnhof-

Hamburg (ots)

Am 06.02.2022 gegen 08.45 Uhr nahmen Bundespolizisten einen stark alkoholisierten Mann (m.37), der bereits per Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht wurde, am Ausgangsbereich zum Hamburger Hauptbahnhof fest.

Zuvor geriet der deutsche Staatsangehörige aufgrund von verbalen Streitigkeiten mit anderen Personen in das Visier einer Fußstreife der Bundespolizei. Völlig uneinsichtig reagierte der Mann bei der anschließenden Überprüfung der Personalien. Offensichtlich nicht ohne Grund...

"Seit Ende Januar 2022 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht. Der 37-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 57 Tagen zu verbüßen."

"Unter erheblichen Widerstandshandlungen wurde der Gesuchte dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt. Auch in der Gewahrsamszelle randalierte der stark alkoholisierte Mann weiter und versuchte sich auch selbst zu verletzen."

Dem Mann mussten Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Nachdem er sich beruhigt hatte ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,15 Promille. Eine angeforderte Ärztin stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Beschuldigten fest.

Der polizeilich einschlägig bekannte und als gewalttätig eingestufte Mann wird nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Haftanstalt zugeführt.

Eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird eingeleitet.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell