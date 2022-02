Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Metronom Zug großflächig besprüht- Bundespolizei nimmt Sprayer am Hamburger Hauptbahnhof fest

Hamburg (ots)

Am 05.02.2022 gegen 16.45 Uhr konnten Bundespolizisten einen Sprayer (m.32) beim großflächigen (10qm) Besprühen eines in der Abstellgruppe am Hamburger Hauptbahnhof abgestellten Metronom-Zuges auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen.

Zuvor informierten Zeugen die Polizei über einen Sprayer im Bereich des Abstellgleises am Högerdamm. Mehrere Funkstreifenwagen der Bundespolizei erreichten daraufhin den Einsatzort. Bundespolizisten konnten sich über einen Bahndamm verdeckt an den Tatort annähern.

"Der Beschuldigte besprühte zu diesem Zeitpunkt gerade den Steuerwagen eines Metronom-Zuges großflächig in Graffitiart. Nach gezielter Ansprache wurde der lettische Staatsangehörige vorläufig festgenommen und gefesselt dem Bundespolizeirevier zugeführt."

"Insgesamt konnten die eingesetzten Bundespolizisten sechs Farbsprühdosen, diverse Sprayer-Utensilien sowie ein Smartphone mit diversen Graffitiaufnahmen als Beweismittel sicherstellen."

Gegen den offensichtlich leicht alkoholisierten Beschuldigten (0,75 Promille) wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung musste der Mann wieder entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

RC

