Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher Ladendieb wurde bereits per Haftbefehl gesucht- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 31.01.2022 gegen 15.20 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.43) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Der stark alkoholisierte Beschuldigte (2,97 Promille) wurde zuvor bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Bahnhof ertappt. Dort entwendete der Beschuldigte alkoholische Getränke und Lebensmittel im Wert von rund 53 Euro. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Verurteilte hatte wegen Diebstahls mit Waffen noch eine Restfreiheitsstrafe von 104 Tagen zu verbüßen. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Der rumänische Staatsangehörige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Freiheitsstrafe der U-Haftanstalt zugeführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell