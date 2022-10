POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Neuer KMI (Kontaktbeamter für muslimische Institutionen) bei der Polizei Rhein-Berg

Bergisch Gladbach (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (08.10.) gegen 18:20 Uhr und Sonntag (09.10.) gegen 09:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Eiscafé auf dem Peter-Bürling-Platz in Refrath. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Verkaufsfenster gewaltsam Zugang zum Inneren des Ladenlokals. Als der Pächter des Eiscafés am Sonntagvormittag aufschließen wollte, fand er das geöffnete Verkaufsfenster und ...

