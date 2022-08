Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Nächtlicher Waldbrand konnte schnell gelöscht werden

Ratingen (ots)

Ratingen-Hösel, Bahnhofsvorplatz, 00:50 Uhr, 15.08.2022

Die Feuerwehr Ratingen musste in der heutigen Nacht einen Waldbrand in Ratingen-Hösel bekämpfen. Anrufer meldeten einen Waldbrand in der Nähe des Bahnhofes Hösel. Die eintreffenden Kräfte konnten von der Straße Am Sondert aus bereits den Feuerschein erkennen, es brannten ca. 30 qm Waldboden in der Nähe eines Pfades.

Durch die sofortige Vornahme eines Strahlrohres konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das betroffene Waldstück wurde im Anschluss ausgiebig bewässert, um Glutnester abzulöschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern. Abschließend wurden die Brandstelle und der angrenzende Bewuchs mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Die langanhaltende Trockenheit und die Witterung der letzten Tage hat die Gefahr von Waldbränden deutlich erhöht - gegenwärtig weist der Deutsche Wetterdienst im Bereich Ratingen den zweithöchsten Waldbrand-Gefahrenindex (4 von 5) auf.

Die Feuerwehr bittet Sie eindrücklich darum, im Wald und auf Grünflächen nicht zu rauchen, zu Grillen oder offenes Feuer zu entfachen. Auch das Parken von Fahrzeugen mit heißer Auspuffanlage auf Grünflächen sollte unterlassen werden.

