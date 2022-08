Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ereignisreicher Vor und Nachmittag der Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

um 09:32 wurde der Einsatzführungsdienst B nach Kreiskonzept als Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (Orgl) nach Monheim am Rhein entsandt. Hier gab es eine Bombendrohung in der Peter-Ustinov-Gesamtschule. der Orgl unterstütze die dortige Einsatzleitung in der Abwicklung des Einsatzes. Um 10:59 wurden weiter Einheiten aus Ratingen nach Monheim beordert, um bei der Warnung der Bevölkerung zu unterstützen. Gegen 14:00 konnten glücklicherweise alle Maßnahmen der Feuerwehr zurück genommen werden. Parallel wurde die Berufsfeuerwehr und der Löschzug Breitscheid zu einem PKW Brand auf die BAB A3 FR Oberhausen alarmiert. Hier handelte es es sich nur um einen technischen Defekt am Fahrzeug. Die Feuerwehr sicherte nur die Einsatzstelle ab. Um die Mittagszeit gab es kleine Verschnaufpause für die Einheiten der Feuerwehr, bis es um 14:14 mit einem Gefahrenbaum auf der Sohlstättenstr. weiter ging. Die Gefahrenstellen im Baum wurde mit Unterstützung durch die Drehleiter beseitigt. Um 14:48 wurde die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug Homberg auf die BAB A3 alarmiert. Hier wurde ein Flächenbrand gemeldet, der sich als landwirtschaftliche Arbeiten auf einem Feld herausstellte. Ein Bauer war dabei sein Feld zu pflügen. Um 15:31 wurde der Löschzug zu einem Rauchwarnmelder Auf der Aue alarmiert. Nachdem die Feuerwehr sich Zugang zur Wohnung verschaffen hatte, konnte auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Auch hier handelte es sich um einen technischen Defekt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde das Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr zu einer anderen Einsatzstelle entsandt um den Rettungsdienst zu unterstützen. Während der laufenden Maßnahmen Auf der Aue, richtete der Löschzug Mitte auf der Hauptfeuer- und Rettungswache einen Bereitstellungsraum ein. Hier sollte sich planmäßig der Patienten Transportzug (PTZ10) des Kreises Mettmann sammeln, der die Einheiten aus Düsseldorf beim Bombenfund unterstützt. Der PT-Z10 ist eine vorgeplante Transport Komponente des Landes NRW für 10 Patienten. Er besteht aus 4 Rettungswagen, 4 Krankenwagen, einem Führungsfahrzeug und zwei Notarztfahrzeugen. Letztere waren hier allerdings nicht von Nöten. Für den Brandschutz hat sich derzeit das Einsatzaufkommen beruhigt. Hingegen ist der Rettungsdienst sehr gefragt. Sachstand um 19:36 wurde im Stadtgebiet Ratingen 51 Rettungdiensteinsätze gefahren.

