Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen unterstützt bei Brand in Hilden

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Samstag, den 30. Juli 2022 um 19.34 Uhr wurde die Feuerwehr Hilden aufgrund eines Feuers in die Richrather Straße in Hilden alarmiert. Im Verlauf des Einsatzes forderte die Feuerwehr Hilden umfassend nachbarliche und überörtliche Hilfe an. Auch die Feuerwehr Ratingen unterstützte ab 20:34h und bis gegen 03:30h am 31.07. mit folgenden Einheiten:

- Führungskräfteunterstützung - Sonderlöschfahrzeug Cobra zur Brandbekämpfung - Ratinger Teileinheiten des Kreismesszuges für Schadstoffmessungen - Erweiterter Löschzug zur Brandbekämpfung - Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Zur Sicherung des Ratinger Stadtgebietes wurden während der Abwesenheit der o.g. Einheiten Kräfte der Löschzüge Tiefenbroich und Lintorf zur Besetzung der Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen eingesetzt. Damit waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Standorte Mitte, Tiefenbroich, Lintorf und Breitscheid im Einsatz.

Zur eigentlichen Schadenslage in Hilden wird auf die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Hilden verwiesen: https://www.hilden.de/sv_hilden/Unsere%20Stadt/Aktuelles/Feuerwehreinsatz%20an%20der%20Richrather%20Straße/?mobile=false

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell