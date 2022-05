Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Mann mit Alkohol am Steuer in Polizeikontrolle geraten

Schwelm (ots)

Am Donnerstagabend hielt die Polizei im Rahmen der Sonderkontrollen gegen 19:00 Uhr einen auf der Talstraße fahrenden VW Transporter an. Bei der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 57-jährigen Fahrers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen deutlich zu Hohen Wert. Der Schwelmer musste die Beamten zur Polizeiwache in Ennepetal begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 57-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer.

