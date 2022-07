Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Landesweite Kontrolle des Reiseverkehrs - Feuerwehr Ratingen unterstützt Informationsveranstaltung der Polizei

Ratingen (ots)

Ratingen-Hösel,Rastplatz Hösel, 10:00 Uhr,16.07.22

Am Samstag kam es zu einer landesweiten Kontrollaktion des Reiseverkehrs durch die Polizei um Unfallgefahren, gerade in der Ferienzeit, zu verhindern. Unter anderem war eine Kontrollstelle auf der Autobahnraststätte in Ratingen-Hösel eingerichtet worden. Neben den Kontrollen wurde auch Prävention betrieben. Die Feuerwehr Ratingen unterstützte hierbei die Polizei und informierte zum Thema Brandschutz. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, des Standortes Hösel und der Führungsgruppe standen für Fragen bereit. Weiterhin konnten ein Einsatzleitwagen, ein Löschfahrzeug und ein Rettungswagen besichtigt werden. Ratingens Feuerschutzdezernent Harald Filip, der Leiter der Feuerwehr Ratingen René Schubert, sowie sein Stellvertreter David Marten machten sich selbst ein Bild vor Ort und konnten in einem intensiven Gespräch mit Innenminister Herbert Reul auch Feuerwehrthemen erörtern. "Eine tolle Möglichkeit, die Zusammenarbeit zwischen den engen Partnern Feuerwehr und der Polizei aufzuzeigen und Kontakte zu knüpfen." sagte René Schubert später.

Alle weiteren Informationen zu der Kontrollaktion gibt es in der ausführlichen Pressemitteilung vom Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell