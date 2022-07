Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuer auf der Terrasse eines Einfamilienhauses

Ratingen (ots)

Ratingen, Sohlstättenstr., 16:41 Uhr, 13.07.2022

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der Terrasse eines Einfamilienhauses alarmiert.

Die Hausbesitzerin war in einem der Räume im Obergeschoss, als ihr Nachbar auf das Feuer auf der Terrasse aufmerksam wurde und sie durch Klingeln an der Haustüre alarmierte. Der Nachbar hat dann mit einem Gartenschlauch das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die alarmierte Feuerwehr kontrollierte die Fassade an der Brandstelle mit einer Wärmebildlkamera und hat alle Räume im Haus auf eine eventuelle Rauchausbreitung kontrolliert. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Freiwilligen Feuerwehr Ratingen Tiefenbroich.

