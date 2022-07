Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Zwei Unfälle auf der BAB 3 - Feuerwehr Ratingen erlebt zweiten Unfall live

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Ratingen-Süd, BAB 3, 16:57 Uhr 15.07.22

Um 16:57 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen und der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen auf die BAB 3, FR Köln, alarmiert. Kurz vor der Ausfahrt Mettmann waren mehrere Fahrzeuge mit einander kollidiert. Eine Familie mit drei Kindern wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Während der Versorgung der Verletzten kam es direkt gegenüber auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Duisburg zu einem weiteren Unfall, in den zwei Fahrzeuge und ein Motorrad verwickelt waren. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte aus Mettmann zu der neuen Einsatzstelle alarmiert und Kräfte aus Ratingen kümmerten sich um eine verletzte Person. Zu diesem Zweck wurde die Autobahn kurzerhand komplett gesperrt, um die Sicherheit der Einheiten zu garantieren. Sobald Rettungskräfte aus Mettmann an der Einsatzstelle eintrafen waren, wurde die Unfallstelle übergeben. Von der ersten Einsatzstelle wurde die fünfköpfige Familie mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit Löschfahrzeugen, dem Einsatzführungsdienst und dem Rettungsdienst Ratingen, sowie Kräfte der Feuerwehr Mettmann und Rettungsdienst aus Mettmann und Erkrath.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell