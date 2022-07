Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Weissach: Unfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 01:40 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim ereignete. Ein 27-jähriger Pkw-Lenker war mit seinem VW Arteon aus Richtung Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs und fuhr auf dem linken der drei Fahrstreifen. Mutmaßlich aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit verlor er durch Aquaplaning auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Infolge des Aufpralls lösten sämtliche Front- und Seitenairbags im Fahrzeug aus. Der 27-Jährige blieb unverletzt, sein VW musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens an der Leitplanke ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell