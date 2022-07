Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Streit zwischen Fahrradfahrern mündet in Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr waren ein 70-jähriger Mann und seine 64-jährige Ehefrau mit ihren Fahrrädern auf dem Fahrradweg neben der Wolfgang-Brumme-Allee von Böblingen nach Sindelfingen unterwegs. Im Bereich des Bauhofes Böblingen stoppten die beiden an einer roten Ampel. Zwei noch unbekannte junge Männer, die gemeinsam auf einem Fahrrad fuhren, schlossen auf das Ehepaar auf und fuhren über die rote Ampel, woraufhin der 70-Jährige die beiden auf die Einhaltung der Verkehrsregeln hinwies. Daraus entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Rentner und einem der beiden Männer. Diesen Streit wollte ein 58-jähriger Mann schlichten, der ebenfalls mit seinem Fahrrad unterwegs war und zu der Auseinandersetzung hinzukam. Der noch unbekannte junge Mann schlug dem 58-Jährigen daraufhin unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht, ließ sich nur schwer von seinem Begleiter beruhigen und fuhr in der Folge mit diesem auf dem Fahrrad in Richtung Sindelfingen davon. Der 58-Jährige wurde durch die Schläge im Gesicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Circa Anfang 20 Jahre alt, etwa 190 cm groß, schlank und mit schwarzen Haaren. Zu seinem unbekannten Begleiter sowie dem von beiden verwendeten Fahrrad liegt keine nähere Beschreibung vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

