Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Einbruch in Büro

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 19:35 Uhr und Freitag 05:55 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Steinbeisstraße in Beihingen zu und brachen in Büroräume einer Firma ein. Um in das Innere zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Büros und entwendete einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell