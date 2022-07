POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht im Spechtweg

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag ließen noch unbekannte Täter zwischen 10.45 Uhr und 13.00 Uhr ein E-Bike mitgehen, das mit einem Schloss am Fahrradständer des Freibades im Silberweg in Böblingen angeschlossen worden war. Die Diebe stahlen das grau-blau-orangefarbene Fahrrad der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 140, im Wert von mehreren tausend Euro mitsamt dem Schloss. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, ...

