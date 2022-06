Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, Lkr. Rottweil) Verkehrsunfall beim Abbiegen (03.06.22)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 09.00 Uhr auf der Landstraße 424 zwischen Sulz am Neckar und Aistaig. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem PKW in Richtung Aistaig und überholte vor ihr fahrende Fahrzeuge. Hierbei übersah sie einen nach links abbiegenden PKW eines 76-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug des 76-Jährigen, wobei sich der Fahrer leichte Verletzungen zuzog.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000,- EUR.

Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423-81010 entgegen.

