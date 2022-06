Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperverletzung in Diskothek (03.06.22)

Konstanz (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in einer Diskothek im Oberlohn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern. Aus nichtigem Anlass schlug zunächst ein 19 Jahre alter Mann einem 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Als sich der Geschädigte nach einem kleinen Gerangel mit seinem Begleiter entfernen wollte, nahm der 19-jährige Aggressor ein Longdrink-Glas und warf es zielgerichtet in Richtung der beiden Personen. Hierbei zerschellte das Glas an einer Wand. Ein ebenfalls 24-Jähriger wurde hierbei durch einen Glassplitter verletzt. Er erlitt eine ca. 3 cm langen Schnittwunde im Bereich der Oberlippe.

Den Täter erwartet eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Konstanz.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz unter Telefon 07531-9952222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell