Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf B 462/ Lkr. Rottweil) Zwei leicht verletzte Autofahrer und 20.000 Euro Blechschaden bei einem Frontalzusammenstoß (03.06.2022)

Villingendorf B 462 (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 462 zwischen Zimmern ob Rottweil und Dunningen-Lackendorf zu einem Unfall gekommen, bei dem sich die beiden Autofahrer leicht verletzt haben. Ein 64- Jähriger Ford S-Max-Fahrer war auf der B 462 aus der Richtung Zimmern kommend in Richtung Lackendorf unterwegs. In die Gegenrichtung stockte zu dieser Zeit der Verkehr. Aus nicht bekannten Gründen kam der 64 Jahre alte Mann auf die Gegenfahrbahn und prallte hier frontal mit einem entgegenkommenden 34 Jahre alten Mercedes-Fahrer zusammen. Krankenwagen brachten die beiden leicht verletzten Autofahrer in eine Klinik. Die Straße musste von der Polizei für die Unfallaufnahme vorübergehend vollständig gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Ford und am Mercedes auf eine Höhe von jeweils rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell