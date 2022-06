Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Ladendiebe ertappt - Fotohintergrund führt Ermittler zum Hehler

Schramberg (ots)

Der Hintergrund eines Fotos auf dem Handy von zwei festgenommen Ladendieben hat die Polizei zu einem Schramberger Hehler geführt. Dieser räumte ein, von den Dieben Parfüm gekauft zu haben. Die zwei 19 und 20 Jahre alte Heranwachsende waren am Donnerstag von der Polizei kurz nach dem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße am Busbahnhof festgenommen worden. Sie hatten drei originalverpackte Parfüms im Wert von über 200 Euro bei sich. Wie es sich herausstellte, kamen die beiden auch für zwei weitere Diebstähle in der letzten Woche in Frage, bei denen weitere Parfüm-Waren im Wert von knapp 700 Euro unrechtmäßig den Besitzer wechselten. Die Durchsuchungen der Wohnungen der beiden verliefen allerdings ergebnislos. Erst ein Foto im Handy eines Tatverdächtigen, auf dem neben den aufgereihten Verpackungen der Edelmarken auch ein Baum, eine Laterne und ein Schachtdeckel zu sehen war, brachte die ortskundigen Schramberger Polizisten auf ein Wohnhaus, in dem auch ein verdächtiger Hehler ausfindig gemacht werden konnte. Dieser räumte ein, Parfüm für 15 Euro gekauft zu haben. Der tatsächliche Wert betrug allerdings ein Vielfaches. Wie die Beamten zudem feststellten, war ein Großteil der gestohlenen Ware von den beiden bereits in Freiburg verschachert worden. Die beiden Verdächtigen sind nach den Maßnahmen der Polizei wieder freigelassen worden. Einer davon wohnt in Frankreich. Er musste eine Referenzadresse in Deutschland benennen. Die Verdächtigen müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

