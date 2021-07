Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unbekannte stehlen Katalysator - Wer kann Hinweise geben?

Melle (ots)

Auf einer Parkfläche am Kampring geriet ein VW Polo ins Visier unbekannter Täter. Diese machten sich zwischen Dienstagmorgen (08.30 Uhr) und Mittwochmorgen (07.40 Uhr) an dem grünen Kleinwagen zu schaffen, montierten den Katalysator ab und entwendeten diesen. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

