Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen nach Sachbeschädigungen an Kirche gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 15:40 Uhr und 18:15 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter vier Teilwände einer Kirche in der Kirchstraße in Holzgerlingen. Sie bemalten die Wände mit verschiedenen Zeichen und Schriftzüge und verursachten einen Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 in Verbindung zu setzen.

