Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 24-Jähriger rast auf besuchtem Parkplatz umher

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochabend (12.10.) gegen 20:10 Uhr geriet ein Porsche-Fahrer in das Visier eines Motorradpolizisten des Verkehrsdienstes.

Bereits von weitem konnte der Polizist den hochdrehenden Motor eines Pkw vernehmen, der aus Richtung des Kreisverkehres an der Mülheimer Straße kam. Der Fahrer fuhr mit seinem Porsche mit stark überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen auf dem Parkplatz eines Supermarktes um geparkte Pkw herum in Richtung eines weiteren Parkplatzes. Dabei war das aufheulende Motorengeräusch deutlich zu vernehmen. Zudem scherte das Heck des hochmotorisierten Porsches mehrfach in beide Richtungen aus. Der Fahrer beschleunigte weiter, bis er schließlich kurz vor der Parkplatzausfahrt eines weiteren Supermarktes den Motorradpolizisten bemerkte und daraufhin stark abbremste. Da die Supermärkte teilweise noch geöffnet waren, herrschte auf den Parkplätzen noch Kundenverkehr.

Der 24-jährige Wuppertaler wurde anschließend unter Hinzuziehung weiterer Beamter einer Kontrolle unterzogen.

Die Polizisten stellten den Pkw und den Führerschein des 24-Jährigen sicher. Zudem wird sich der Wuppertaler wegen eines verbotenen Kfz-Rennens verantworten müssen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell