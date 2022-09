Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (392/2022) Unbekannte brechen in Wohnhaus in Groß Schneen ein - Tatzusammenhang mit Einbruch in Niedernjesa vermutet, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Friedland, OT Groß Schneen, Landstraße

Sonntag, 25. September 2022, 19:30 bis 21:45 Uhr

GROß SCHNEEN (as) - Nur wenige Tage nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Friedländer Ortsteil Niedernjesa (siehe hierzu unsere Meldung 391/2022, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5328547), kam es am Sonntagabend zu einer weiteren Tat im Ortsteil Groß Schneen (Landkreis Göttingen).

Unbekannte nutzten bei einem Einfamilienhaus in der "Landstraße" in dem Friedländer Ortsteil zwischen 19:30 und 21:45 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner und drangen im Schutz der einsetzenden Dunkelheit durch eine aufgehebelte Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses in das Innere ein.

Hier durchwühlten sie die Schubladen, Schränke und andere Behältnisse des Hauses nach geeignetem Diebesgut. Die genaue Schadenshöhe steht zur Stunde noch nicht fest.

Als die Bewohner des Hauses zurückkehrten und die Situation erkannten, informierten sie die Polizei. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Die Tat hängt nach derzeitigem Ermittlungen vermutlich mit einem voraus gegangenen Einbruch im Ortsteil Niedernjesa zusammen. Hier verschafften sich Einbrecher zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (22.09.22) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Mittelweg" und stahlen anschließend mehrere hundert Euro Bargeld.

Sachdienliche Hinweise von Anwohnern oder sonstigen Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, nimmt die Polizei in Göttingen unter 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell