Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (389/2022) Glastür mit Gullydeckel eingeworfen - Unbekannte stehlen hochwertige Endgeräte aus Mobilfunkshop in der Weender Straße

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße/ Rote Straße

Mittwoch, 21. September 2022, 03:53 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Mit einem Gullydeckel aus der benachbarten Roten Straße haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen (21.09.22) die Glastür eines Mobilfunkshops in der Weender Straße eingeworfen und nach derzeitigen Ermittlungen diverse hochwertige mobile Endgeräte aus den Warenauslagen gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch unbekannt.

Ein Wachmann entdeckte die eingeschlagene Eingangstür sowie den auf der Türschwelle liegenden Gullydeckel und alarmierte die Polizei. Von den Einbrechern fehlt zurzeit noch jede Spur.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen zeigte, wurde der Gullydeckel kurz zuvor in der Roten Straße / Ecke Weender Straße vor einem dortigen Sportgeschäft aufgenommen und nach Zeugenaussagen um 03:53 Uhr durch die Unbekannten in die Glastür geworfen.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch sucht die Polizei in Göttingen nun nach Zeugen, denen am frühen Mittwochmorgen im Bereich des Alten Rathauses / Gänselieselbrunnen verdächtige Personen aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

