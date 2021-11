Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Stromkastens

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Neulandstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Auslöser war der Brand eines Trafoschranks. Mitarbeiter wurden gegen 1:55 Uhr auf laute Geräusche aufmerksam und entdeckten hierauf das Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim rückte mit vier Fahrzeugen und über 15 Wehrleuten an und löschte den Brand schnell. Erste Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim lassen die Ursache aufgrund eines technischen Defekts vermuten. Verletzt wurde durch das Feuer keiner. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell