Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210907-1-pdnms Polizei Bordesholm sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wattenbek (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag 8 Uhr und Montag 16 Uhr, kam es in der Schulstraße in Wattenbek, Höhe Sportplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW-Fahrer hatte dort sein Gespann, bestehend aus Zugmaschine und Auflieger, am Straßenrand geparkt.

Bei seiner Rückkehr musste der Mann feststellen, dass die gesamte linke Fahrzeugseite stark beschädigt war. Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug, ein Anhänger oder ein Anbauteil einer landwirtschaftlichen Maschine dort entlang geschrammt.

Die Polizei Bordesholm schätzt die Schadenshöhe auf 20.000 Euro und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04322 - 96 100.

Kai Kröger

