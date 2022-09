POL-GÖ: (387/2022) Unbekannte stehlen zwei hochwertige E-Bikes in Göttingen - Ermittler geben Tipps zur Diebstahlssicherung

Polizeiinspektion Göttingen

Göttingen, Weender Landstraße und Friedländer Weg Nacht zu Montag, 19. September bzw. im Laufe des Tages

GÖTTINGEN (jk) - Im Stadtgebiet von Göttingen haben Anfang der Woche erneut unbekannte E-Bike-Diebe zugeschlagen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zu Montag (19.09.22) vor einem Wohnhaus an der Weender Landstraße bzw. im Laufe des Tages im Friedländer Weg. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein E-Bike der Marke "R Raymon, Farbe grau/schwarz und ein Mountain-E-Bike, Marke "Cube", Farbe grau/rot. Ihr Gesamtwerk beträgt etwa 6.000 Euro.

Beide Räder waren nach ersten Erkenntnissen mit Faltschlössern an einer Straßenlaterne bzw. einem Fahrradbogen angeschlossen. Abgeschreckt hat dies die Täter allerdings nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Polizei registriert seit Monaten hohe Zahl an Fahrraddiebstählen

In Göttingen kommt es bereits seit einigen Monaten zu einer exorbitant hohen Anzahl an Fahrraddiebstählen. Vornehmlich betroffen sind hochwertige E-Bikes. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahmen fällt zudem immer wieder auf, dass gestohlene Räder oftmals nicht gut genug gesichert waren, was Dieben das Handwerk zwangsläufig erleichtert.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariats empfehlen deshalb:

Achtung! Selbst in Garagen, Carports oder Hauseingängen abgestellte Fahrräder sind vor Dieben nicht sicher! Es gilt die Regel, "je teurer das Rad, desto teurer das Schloss." Da die Täter oftmals Werkzeuge wie Winkelschleifer oder Bolzenschneider verwenden, um die Sicherungen zu durchtrennen, sind hier stabile und massive Schlösser zu empfehlen. Großgliedrige Kettenschlösser und Bügelschlösser bieten einen größeren Schutz. Auch eine gleichzeitige Sicherung mittels zweier unterschiedlicher Schlossarten ist durchaus sinnvoll. Als effektiv zeigen sich zudem Schlösser mit akustischem Alarm. Dieser löst aus, wenn versucht wird, das Schloss gewaltsam zu öffnen oder stark daran gezogen wird. Es ist zu empfehlen, sich vor dem Kauf eines Fahrradschlosses umfassend zu informieren und Wert auf Qualität zulegen.

