Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Streitigkeiten um Speiseöl eskalieren

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag wollte gegen 17:00 Uhr wohl eine Familie in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Asperg mehr Speiseöl kaufen, als von dem Lebensmittelhandel aktuell ausgegeben wird. Die Ablehnung wurde von zwei Männern aus der fünfköpfigen Gruppe nicht kommentarlos hingenommen. Sie schrien die 43-jährige Kassiererin an und bedrohten beim Verlassen des Marktes zum einen die Frau und zum anderen mit einer Gewalttat den Supermarkt betreffend. Ein 36-jähriger Mitarbeiter folgte der Gruppe zu ihrem Auto, um sie mit einem Nudelholz in der Hand zur Rede zu stellen. Die beiden Männer aus der Gruppe zeigten sich jedoch wohl nicht gesprächsbereit und bewaffneten sich ebenfalls mit Ziersteinen aus einem Steinkübel, weshalb der 36-Jährige sich wieder zurückzog. Die Kunden verließen den Parkplatz. Der Polizeiposten Asperg hat die noch andauernden Ermittlungen wegen Bedrohung übernommen.

