POL-SO: Kellerbrand

Wickede (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen der Zeit von Montag, 5. September, 13 Uhr, bis zum Dienstag, 6. September, 09.15 Uhr, in eine Autowerkstatt in der Hauptstraße ein. Die Diebe schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und gelangten anschließend durch das geöffnete Fenster in die Lagerhalle der Firma. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden ...

