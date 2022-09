Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter festgenommen

Lippstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt zu einem Raubdelikt. Ein 49-jähriger Mann aus Lippstadt bedrohte die Angestellte des Ladens mit einem Messer. Bevor er Forderungen stellte, konnte er von zwei beherzt eingreifenden Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Anschließend wurde der psychisch labile Mann festgenommen.(dk)

