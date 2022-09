POL-SO: Zu schnell durch die Kurve

Lippstadt (ots) - Am Dienstagabend, gegen 22:45 Uhr, wurden Mülltonnen auf dem Schulhof der Josef-Grundschule in der Bökenförder Straße in Brand gesetzt. Nahezu zeitgleich brannten gleich mehrere Müllcontainer auf dem Gelände der INI in der Südstraße. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen, die Abfallbehälter wurden jedoch gänzlich zerstört. In der Nacht auf Mittwoch, gegen 2 Uhr, wurde die Feuerwehr erneut zu einem Brandgeschehen auf dem Schulhof der ...

mehr