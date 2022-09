Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kind angefahren

Soest-Ampen (ots)

Am Dienstag, um 17:35 Uhr, kam es auf der Straße Am Hellweg zu einem Unfall. Ein 50-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Audi A4 in Richtung Ortsmitte unterwegs. Er fuhr an einem, am rechten Straßenrand geparkten, Auto vorbei, als aus einer Einfahrt ein 7-jähriger Junge direkt vor das Auto auf die Straße lief. Die Sicht des Fahrers war dabei durch eine Hecke beeinträchtigt. Es kam zu einer Kollision, bei der das Kind schwer verletzt wurde. (lü)

