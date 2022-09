Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer stoßen zusammen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 16:10 Uhr, kam es im Bereich "Grüner Winkel" in der Nähe des Finanzamtes zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Pedelec in Richtung Parkplatz "Kuhmarkt" unterwegs. Plötzlich kam von links aus einer Einmündung eine 17-jährige Radlerin aus Lippstadt und kollidierte mit dem Pedelec des 20-Jährigen. Dieser stürzte und schlug mit dem unbehelmten Kopf auf der Fahrbahn auf. Dabei wurde er schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Die Radlerin wurde leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (lü)

