Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte Täter hinterlassen eine Spur aus Graffitis

Gera (ots)

Gera: Bislang noch unbekannte Täter zogen in der Nacht vom 16.03.2022 auf den 17.03.2022 durch die Straßen Geras und hinterließen dabei mehrere Graffitis. An zwei Tatorten wurden zudem Gebäudefassaden mit Stickern beklebt. Gegen 06.00 Uhr erhielt die Polizei Gera zunächst die Mitteilung, dass am Rathaus der Stadt Gera (Kornmarkt) ein Graffiti festgestellt wurde, welches sich über mehrere Meter ausdehnte. Einem Teil des gesprühten Schriftzuges ließ sich eine offensichtliche Kritik an den gegenwärtigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entnehmen. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellten die Beamten schließlich diverse frische Graffitis im Stadtgebiet fest (Kornmarkt, Johannisplatz, Mühlengasse und Auenstraße). An den genannten Tatorten wurden, neben kritischen Schriftzügen in Bezug auf die aktuellen Corona-Maßnahmen, teilweise auch verfassungswidrige Symbole, in Form von Hakenkreuzen, festgestellt. Des Weiteren wurden auf dem Markt und auf der Sorge befindliche Parteibüros mit diversen Stickern beklebt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Übersicht auf mehrere tausend Euro. Ob und inwieweit die einzelnen Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Vor diesem Hintergrund sucht die Kripo Gera Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können. Haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Personengruppen an den Tatorten wahrgenommen oder gar den Täter bei der Tat beobachtet? Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/8234-1465 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell