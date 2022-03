Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 15.03.2022 um 22:30 Uhr wurde in der Puschkinstraße ein Radfahrer kontrolliert, da er ohne Licht unterwegs war. Zu einem freiwilligen Atemalkoholtest war der 76-jährigen Radfahrer auf Grund seines Alkoholgenusses nicht in der Lage. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell