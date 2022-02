Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geblitzt

Apolda (ots)

In der Stobraer Straße in Apolda führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 02.02.2022, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während dieser Zeit durchfuhren 177 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Es gab 20 Beanstandungen - 19 Verwarngelder und ein Bußgeld. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 54 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell